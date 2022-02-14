РИАМО - 14 фев. Из квартиры дома в Талдомском округе бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости госпитализирован мужчина, ранение получено во время распития спиртного, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержана хозяйка квартиры.

Преступление произошло в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения - подписка о невыезде.​

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