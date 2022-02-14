РИАМО - 14 фев. На портале «Большого Золотого кольца» стартовал онлайн-сбор идей по развитиют туризма. Жители Подмосковья могут предложить новые маршруты и поделиться предложениями по развитию туристической инфраструктуры проекта, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Сбор предложений продлится до 15 марта. Участники опроса могут поделиться идеями о развитии туристических сервисов и кемпингов, о проведении тематических мероприятий, об объектах показа и размещений.

Предложения жителей Московской области учтут при планировании развития туризма на территории «Большого Золотого кольца». Долгосрочный проект призван комплексно развить 9 областей как единый туристический кластер: Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую.

Реализовать проект планируется до 2035 года.

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