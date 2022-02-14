РИАМО - 14 фев. Мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки госпитализировали в Наро-Фоминском округе, ранение он получил во время ссоры, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Происшествие случилось в СНТ «Гражданстрой». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан гражданин 1979 года рождения.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

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