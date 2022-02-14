РИАМО - 14 фев. Российская фигуристкаКамила Валиева впервые высказалась после скандала с обнаружением в ее допинг-пробе запрещенного препарата. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании пообещала показать свои результаты на Олимпиаде-2022.

«Эти дни для меня были очень сложными, уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально я уже устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе также добавила, что счастлива находиться на Олимпиаде и представлять Россию.

Ранее аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года. В анализах был обнаружен препарат триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (СAS) постановил, что Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Девушка выступит с короткой программой на ОИ-2022 15 февраля.

При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило недовольство решением CAS в отношении фигуристки из России.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>