РИАМО - 14 фев. Коронавирусная инфекция может привести к поражению нервной системы. При таком развитии событий наиболее опасными последствиями могут стать повреждение головного мозга, энцефалопатия, делирий и кома, сообщает «Вечерняя Москва».

В 80% случаев нейроковид приводит к цитокиновому шторму. Он становится причиной повреждения головного мозга вирусными частицами и приводит к патологиям.

«Нейроковид делят на несколько этапов. Первый этап известен всем: он вызывает потерю обоняния и вкуса. Затем наступает второй, который вызывает так называемые функциональные расстройства. Сюда можно включить нарушение сна, повышение уровня тревожности, панические атаки, а также развитие депрессии», – заявил врач-вирусолог Максим Щеленков.

Специалист отметил, что пациент может испытывать психические расстройства или делирий, которые приводят к помрачнению сознания, нарушениям мышления, внимания и эмоций. Клиническая картина может отличаться в зависимости от штамма, которым заболел человек.

Мощное воздействие на нервную систему может оказать штамм омикрон. Последствия заболевания способны ухудшить когнитивные способности человека. В некоторых случаях у пациентов диагностируют спутанность сознания, кому, инсульт, воспаление спинного мозга и синдром Гийена-Барре.

Щеленков отметил, что первый этап нейроковида проявляется уже в самом начале заболевания. Остальные симптомы возникают в постковидный период, спустя 2-3 месяца после избавления от основной инфекции.

«Клиническая картина может отличаться в зависимости от штамма, которым заболел человек», – подчеркнул врач.

Защититься от тяжелых последствий заболевания коронавирусной инфекцией можно с помощью вакцинации. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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