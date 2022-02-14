РИАМО - 14 фев. Жители РФ назвали Санкт-Петербург самым романтичным городом страны. За северную столицу, согласно данным опроса, высказались 36% респондентов, сообщает Газета.ru.

Опрос проводил сервис «Работа.ру». Большинство опрошенных отметило в Санкт-Петербурге большое число парков и скверов для свиданий (58%), множество музеев и выставок (42%), а также красивую природу (40%).

Вторым городом с наиболее романтической атмосферой стала Москва (27%). Респонденты отметили количество парков и скверов (52%), модных ресторанов и кафе (46%), а также доступность досуговых центров (40%).

За курортный город Сочи проголосовали 19% россиян. Его признали романтичным из-за близости к морю (71%) и красивой природы (61%).

Также в список лучших городов для свиданий попали Ялта, Калининград, Казань, Севастополь и Екатеринбург. Опрос проводился в феврале 2022 года во всех округах РФ среди 7 тыс. респондентов.

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