РИАМО - 14 фев. В Московской области в День влюбленных перевозчики общественного транспорта приготовили для пассажиров акции и сюрпризы, среди которых запуск «Вагона, соединяющего сердца» и аудиовалентинки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На Киевском направлении ЦППК запустили для пассажиров «Вагон, соединяющий сердца», он будет курсировать в течение дня. Здесь можно познакомиться с попутчиками в специальном секретном чате вагона. В чат ведет QR-код, размещенный на стикерах в салоне.

«Свидание» в цифровом формате поможет пассажирам сохранять соцдистанцию, а сердечки в масках, использованные в оформлении вагона, напомнят о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

На маршрутах ЦППК есть станция, название которой напрямую ассоциируется с Днем святого Валентина — станция Валентиновка Ярославского направления в Королеве. Здесь 14 февраля раздают открытки-валентинки с пожеланиями добра и любви — их вручают пассажирам в кассах вместе с билетами.

На информационных табло на 20 станциях Московских центральных диаметров и на станциях Ленинградского направления в понедельник появились самые трогательные поздравления пассажиров, адресованные любимым.

«Мострансавто» организовало на автовокзале в Клину тематическую фотозону для жителей и гостей города. Здесь можно сфотографироваться влюбленным на фоне автобусов компании. Фотозона будет работать весь день. Также на автовокзале в Клину сегодня звучат аудиовалентинки от пассажиров, которые они присылали в компанию.

Еще один сюрприз подготовил для влюбленных перевозчик «Домтрансавто». Компания провела конкурс в соцсетях на самую романтичную историю, связанную с транспортом.

Жители присылали свои истории под хештегом #cвиданиевавтобусеМО. Победителем конкурса стала пара Светлана и Игорь из Домодедова. Они выиграли свидание в автобусе. Перевозчик им устроил романтическую поездку по историческому центру города Видное.

День всех влюбленных отмечают 14 февраля во многих странах мира. На праздник принято вручать любимым подарки, цветы, конфеты, игрушки и открытки-валентинки.

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