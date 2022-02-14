РИАМО - 14 фев. С этого года Пенсионный фонд РФ предоставляет гражданам ряд мер соцподдержки, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты. Одной из таких выплат является ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Москве и Московской области.

Пособие положено гражданам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения больше года.

Эта выплата носит заявительный характер. Граждане могут обратиться в отделение с заявлением и документами, которые подтверждают право на выплату. Заявления принимают в клиентской службе ПФР по месту жительства. В Московском регионе клиентские службы принимают посетителей преимущественно по предварительной записи.

Для получения выплаты нужно предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, удостоверение подвергшегося радиации, справку с работы о стаже и размере вознаграждения.

Решение о назначении выплаты выносится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в ПФР сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение 3 рабочих дней после вынесения. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении.

Учителя лучших школ Подмосковья получат дополнительные выплаты в сентябре>>