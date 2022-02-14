РИАМО - 14 фев. Полицейские разбираются в обстоятельствах травмирования малолетнего ребенка в подмосковном Чехове, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Южной, где проживала женщина с 3 детьми. Между ней и ее сожителем произошла бытовая ссора, после чего мужчина обратился в полицию.

«Полицейские выявили у одного из детей 2017 года рождения телесные повреждения. Предварительно, их причинила мать. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Несовершеннолетний был осмотрен медиками и доставлен в больницу», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей и была поставлена на профилактический учет.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Областная прокуратура также проводит проверку по факту произошедшего.