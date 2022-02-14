РИАМО - 14 фев. В микрорайоне Дубки городского округа Ступино появится новый детский сад. Образовательное учреждение будет построено по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Специалисты уже завершили проектирование объекта. При этом были учтены все необходимые требования безопасности и комфортности, которые помогут воспитанникам детского сада всесторонне развиваться.

«Завершено проектирование детского сада, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Новое дошкольное учреждение построят на улице Службина», - отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В учреждении появятся групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, музыкальный и спортивный залы, медпункт, кабинеты психолога и логопеда и пищеблок. Кроме того, там будут расположены административные и технические помещения.

Прилегающую территорию благоустроят: там проведут озеленение и установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы. Завершение строительства объекта запланировано на 2023 год.

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