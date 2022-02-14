РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Более 40 молодых специалистов Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») получат единовременную премию, сообщили в пресс-службе предприятия.

Эта выплата предусмотрена коллективным договором в целях стимулирования работы начинающих сотрудников предприятия, создания у молодежи положительной мотивации к ведению трудовой и научной деятельности.

Начальник бюро технического обучения отдела управления персоналом ЦНИИТОЧМАШ Анастасия Посулихина сообщила, что в институте идет планомерная работа по привлечению молодых специалистов. Существует программа целевого направления в профильные технические вузы и ссузы, после окончания которых ребята возвращаются работать в ЦНИИТОЧМАШ. Кроме этого, студенты проходят на предприятии эксплуатационную и преддипломную практики, а ведущие сотрудники института читают им лекции и проводят практические занятия.

ЦНИИТОЧМАШ тесно сотрудничает с МГТУ им. Баумана, Волгоградским и Тульским государственными техническими университетами, Казанским технологическим университетом, другими высшими и средними специальными учебными заведениями, в которых опорными факультетами и кафедрами являются стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, информационные системы, радиоаппаратостроение, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. Ежегодно в институте проходят практику около 100 студентов.