РИАМО - 14 фев. Проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Минмособлимущество в рамках работы по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот провело 3 аукциона, в результате которых в аренду были сданы более 4 га областной земли в городских округах Красногорск, Реутов и Раменский», - отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Земельный участок площадью 31,4 тыс. кв. м в с. Дмитровское городского округа Красногорск передан в аренду юрлицу по начальной цене свыше 6 млн рублей, так как на торги была подана одна заявка.

Арендатор сможет использовать участок для реализации проекта в сфере бытового обслуживания или построить на нем объекты торговли (торговый центр, торгово-развлекательный центр или комплекс), рынок, гостиницу, спортучреждение.

В аукционе на право заключения договора аренды участка площадью 1 187 кв. м в Реутове приняли участие 5 претендентов. Начальная цена составляла 481 416,93 рубля. В ходе торгов стоимость объекта поднялась в более чем 18 раз, практически до 9 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель, который арендовал участок, сможет использовать его под строительство в сфере бытового или амбулаторного ветеринарного обслуживания, делового управления, общественного питания, банковской и страховой, спортивной деятельности или же возвести магазин, гостиницу.

Участок площадью 10 тыс. кв. м был выставлен на продажу за 878 135 руб. Он находится вблизи д. Панино Раменского округа. На него претендовали 3 человека. Окончательная цена права аренды составила свыше 2,6 млн рублей. По виду разрешенного использования арендатор сможет использовать землю под объект дорожного сервиса.

Узнать об участках, находящихся в собственности Московской области и выставленных на аукцион, можно на портале https://easuz.mosreg.ru и на портале https://torgi.gov.ru.

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