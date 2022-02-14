РИАМО - 14 фев. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обсудят 2 проекта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Володин отметил, что второй вариант постановления предусматривает консультации с министерством иностранных дел РФ.

«Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов», — резюмировал спикер.

При этом Володин назвал вопрос признания ДНР и ДНР исключительно «важным и ответственным», так как речь идет о жизни «наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе».

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ поддержал 2 варианта постановления об обращении к российскому президенту Владимиру Путину признать ДНР и ЛНР.

В настоящий момент обе республики являются непризнанными государствами, поскольку не получили признания со стороны хотя бы одного государства-члена ООН.