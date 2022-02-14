РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Турнир по мотокроссу памяти мастера спорта СССР Виктора Арбекова проведут в Подольске 19 февраля, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Мотокросс памяти первого среди советских мотогонщиков чемпиона мира по мотокроссу, многократного чемпиона СССР, заслуженного тренера РСФСР, заслуженного мастера спорта СССР Виктора Арбекова пройдет с 12:00 в селе Покров.

В рамках мотокросса состоятся соревнования среди мужчин, женщин, детей, ветеранов и любителей мотоспорта. Также будет подготовлена развлекательная программа, организована полевая кухня, а зрители смогут увидеть зрелищные заезды. Посмотреть на участников смогут все желающие.

Место проведения: село Покров, склады «Фактум» («Яндекс.Карты»: Мото-Мастерство).