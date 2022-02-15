РИАМО – 15 фев. Группа компаний «Просвещение» проведет 17 и 18 февраля всероссийскую онлайн-конференцию «Инклюзивное измерение современного образовательного пространства». Эксперты, педагоги, авторы и родители обсудят создание комфортной среды для детей с особенностями развития в школе и дома, сообщает пресс-служба группы компаний.

Обсуждение образования, в том числе инклюзивного, необходимо проводить предметно. Кроме того, важно привлекать всех участников обучения: от директора школ и преподавателей до самих учеников и их родителей.

В первый день конференции для руководителей, педагогов и тьюторов пройдет обсуждение проблем современного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. О траекториях образовательных маршрутов расскажут директор Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьева и ведущий научный сотрудник Светлана Лазуренко.

Также на конференции обсудят оценку инклюзивности среды и психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Авторы «Просвещения» представят аудитории новый спектр учебно-методической литературы для детей с ОВЗ и обсудят особенности преподавания с использованием УМК.

Второй день будет интересен родителям. Участие в нем примут специалисты по коррекционной педагогике, дефектологи, представители НКО и родители особенных детей. Ключевыми спикерами станут эксперты благотворительного фонда «Даунсайд Ап», Центра лечебной педагогики «Особое детство», Московского городского педагогического университета, Московского государственного психолого-педагогического университета и проекта ГЕРОИ.

В течение обоих дней работы онлайн-конференции будет работать сурдопереводчик. Среди зарегистрированных участников будет разыграно оборудование для групповой и индивидуальной работы: игровые наборы для развития моторики и фантазии, комплекты для стимуляции и мотивации, а также материалы для самовыражения и терапии.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-конференции можно по ссылке.

На онлайн-конференции эксперты рассмотрят вопросы адаптации ребенка в коллективе, его подготовки к школе и техник домашнего обучения и развития. Специалисты поделятся жизненными лайфхаками, инструкциями и советами, а также расскажут о нюансах альтернативной и дополнительной коммуникации.

Участники мероприятия смогут обсудить специфику обучения, оценку инклюзивности и профессиональную ориентацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, планируется рассмотреть следующие темы: «Как выстроить инклюзивную среду в школе? От учебных пособий до классных комнат», «Как преподавать особенным детям? От диагностики до педагогических подходов», «Как помочь своему ребенку? От коммуникации до развивающих практик».

Каждый участник трансляций сможет задать вопрос авторам учебных материалов для детей с ограниченными возможностями здоровья, ведущим экспертам в области инклюзивного образования и специалистам из фондов и научных институтов.

Все зарегистрированные слушатели получат именные сертификаты.

Регистрация на онлайн-конференцию и подробная информация о мероприятии опубликована на сайте.