РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 фев. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 152 случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 591 случай инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19 в регионе.

В Московской области с 12 по 14 февраля выявили 22 893 случая коронавируса, в том числе за последние сутки - 6 398.

За все время пандемии в регионе подтверждено 896 840 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 13 840 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 724 673 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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