РИАМО - 14 фев. Российский лидер Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа МИД РФ по гарантиям безопасности, который направят США и НАТО. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Проект президенту представил в понедельник в ходе встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия выступает категорически против расширения НАТО на восток за счет новых членов.

Шойгу доложил Путину об американской подлодке в районе Курильских островов>>