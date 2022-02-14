РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Учащиеся комплексной спортшколы олимпийского резерва городского округа Люберцы выиграли 4 медали на первенстве Московской области по боксу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили в Подольске среди юниоров 2004-2005 годов рождения. Всего участвовали 72 человека.

«Спортсмены МУ КСШОР показали хорошие результаты. Первое место в весе 54 кг – у Арцуни Хачатряна, он выполнил норматив на кандидата в мастера спорта. Третье место заняли Назар Умалатов (51 кг), Кирилл Разумов (63 кг) и Николай Лебедев (80 кг). Поздравляем с успешным выступлением юных спортсменов и их тренеров», – сказал Ружицкий.