РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. В подмосковном Красногорске задержали приезжего, который взял у местного жителя предоплату в размере 82 тыс. рублей за ремонт в квартире и скрылся, не выполнив обязательства, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В дежурную часть Отрадненского отдела полиции поступило заявление от 49-летнего местного жителя о том, что его знакомый, выполняя ремонтные работы у него в квартире в деревне Сабурово, обманом похитил денежные средства. Сумма ущерба составила 82 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими Отрадненского отдела полиции по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Подозреваемый, делая ремонт в квартире, взял у потерпевшего предоплату и скрылся, не выполнив при этом свои обязательства. Денежные средства потратил на личные нужды.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.