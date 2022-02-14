РИАМО - 14 фев. Сотрудники полиции задержали в городском округе Балашиха мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел в деревне Пуршево в Балашихе. Из квартиры бригада скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением госпитализировала мужчину.

Как позже выяснили прибывшие сотрудники полиции, на него напал знакомый с ножом во время совместного распития алкоголя.

За это преступление гражданин 1984 года рождения был задержан. В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.