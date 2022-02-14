РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. На заводе «ЗиО-Подольск» успешно прошла итоговая развивающая партнерская проверка качества развертывания производственной системы, сообщили в пресс-службе предприятия.

Второй год подряд в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции проверка проводилась в онлайн-формате.

В состав комиссии РППК наряду с экспертами госкорпорации «Росатом» и АО «Атомэнергомаш» вошли представители АО «ПСР», ЦО ПСР АНО «Корпоративная Академия Росатома», АО «Гринатом» и ПАО «КМЗ». Для качественной оценки внедрения инструментов ПСР на «ЗиО-Подольск» специалисты предприятия заранее подготовили и направили экспертам комиссии отчеты, презентации и заполненные чек-листы по трем направлениям: ПСР-потоки, ПСР-образцы и активизация персонала.

Особое внимание участники уделили четырем ПСР-образцам, два из которых на производственных участках и два во вспомогательных функциях. Так, эксперты отметили успешно реализованный ПСР-проект на участке механической обработки перегородок и трубных досок для оборудования машинных залов, изготавливаемых по технологии Arabelle: проведено картирование состояния процесса, синхронизированы графики изготовления изделий с загрузкой участка механической обработки, в три раза сокращено количество перемещений при изготовлении перегородок.

В завершение члены комиссии составили меморандум, в котором отметили лучшие практики развертывания ПСР, а также изложили рекомендации по дальнейшему эффективному развитию производственной системы «Росатом». По итогам визита эксперты отметили профессиональный подход руководства АО «ЗиО-Подольск» и всего коллектива к развитию ПСР.