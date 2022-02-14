РИАМО - 14 фев. После того, как актера Валерия Николаева госпитализировали в психиатрическую клинику, телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала, что артист вел себя неуважительно по отношению к людям на съемочной площадке, сообщает «Вечерняя Москва».

«Никогда не забуду, как Николай сорвал съемки фестиваля цирка «Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно», — сказала она.

Еще она вспомнила об одной ситуации на авторском шоу Бледанс «Человек-невидимка» на канале «ТВ-3».

Тогда, вспоминает она, приглашенный в качестве гостя актер хамил участникам шоу и даже употреблял горячительные напитки перед эфиром.

«Он грубил, пил, делал все что хотел, ему было на всех плевать. Тем не менее мне очень жаль его, хотя я с ним сталкивалась не в самые лучшие времена, когда он буянил», — рассказала Бледанс.

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