РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Трехнедельный курс реабилитации в клинической больнице «Медси» в подмосковном Красногорске в текущем году пройдут почти 200 детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе группы компаний «Медси».

Проект по реабилитации и обучению социально-значимым навыкам детей-инвалидов в возрасте от 5 до 17 лет в условиях круглосуточного стационара стартовал на базе Центра восстановительной медицины клинической больницы «Медси» в Отрадном в октябре 2020 года в рамках контракта с департаментом социальной защиты Москвы. Тогда для прохождения трехнедельного курса реабилитации приехала первая группа из 45 детей.

В нынешнем году восстановительное лечение в детском стационаре «Медси» пройдут уже 190 детей с ДЦП и другими двигательными нарушениями.

Специалисты Центра восстановительной медицины используют в своей работе лучшие европейские и международные практики, применяют комплексный подход с использованием современного реабилитационного оборудования последнего поколения, в том числе роботизированного.

По словам руководителя центра профессора Елизаветы Коневой, реабилитацию можно разделить на 4 тематических блока, которые обязательно нужно включать в программы комплексного восстановления детей: двигательная реабилитация, физиотерапия и массаж, медико-педагогическая коррекция, спецпомощь, в которую входит рефлексотерапия, остеопатия, гирудотерапия. При этом не существует универсальных программ реабилитации — для каждого ребенка должен быть индивидуальный подбор методик.

«Реабилитация детей имеет мультидисциплинарный характер. К тому же, часто мы не можем делать прогнозы, как сработает та или иная методика у данного пациента. Нам необходим синтез направлений, особенно при сочетанной патологии. Поэтому в нашей клинике мы используем практически все возможности современной реабилитации», - подчеркнула Конева.

На базе клинической больницы «Медси» в Отрадном 11 февраля состоялась конференция на тему «Эволюция подходов в педиатрии и детской хирургии». В ходе мероприятия, которое прошло в гибридном формате с возможностью участия онлайн, было представлено более 20 докладов, осветивших как вопросы терапевтической помощи детям, так и проблемы интенсивной терапии и детской реабилитации.