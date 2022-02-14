РИАМО - 14 фев. Ученые из России впервые благодаря геномному редактированию создали линии пшеницы, наделив ее новыми потребительскими свойствами, сообщает Газета.ru.

Кандидат биологических наук, руководитель геномного центра-ВНИИСБ Михаил Дивашук объяснил, что это открытие — создание целого направления. Речь идет о лаборатории цифрового фенотипирования редактированных растений.





«Самое интересное из того, что мы делаем, — это, наверное, создание и изучение полноценных отредактированных растений. И больше всего нас интересует главная продовольственная культура России — пшеница», — сказал он.

В основе редактирования лежит технология CRISPR/Cas9, используемая для направленного редактирования геномов, однако российская технология гораздо шире.

Российские ученые впервые в мире редактировали несколько генов. Один такой ген (VRN1) связан с образом жизни пшеницы — есть яровые и озимые формы. В результате работы по редактированию наблюдались более ранние сроки колошения.

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