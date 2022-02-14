РИАМО - 14 фев. Министерство ЖКХ Подмосковья и министерство экологии и природопользования Московской области проверят эксплуатацию КПО «Алексинский карьер» в Клину со стороны ООО «Комбинат», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Специалисты министерств с февраля организуют проверки по обращениям местных жителей. Граждане сообщали о ненадлежащем содержании и эксплуатации объекта со стороны ООО «Комбинат».

На объекте специалисты проводят облет с помощью коптеров, замеряют состояние атмосферного воздуха на предмет превышения ПДК, контролируют работу очистных сооружений и системы дегазации. Кроме того, эксперты проверяют качество сортировки и разделения коммунальных отходов на лентах предприятия.

О результатах проверки сообщат после окончания всех мероприятий. Сейчас на закрытом мусорном полигоне работает высокотемпературная факельная установка.

С 2019 года на КПО было переработано свыше 631,5 тыс. тонн отходов.