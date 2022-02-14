РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Соревнования лыжников на Кубок Восточной Европы прошли в подмосковном Красногорске, в турнире приняли участие свыше 200 спортсменов, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Стадион «Зоркий» принимал участников Кубка Восточной Европы с 10 по 13 февраля. Спортсмены и мастера спорта России и международного класса, члены сборной и победители всероссийских соревнований состязались на Красногорской лыжне.

В кубке участвовали 223 спортсмена из Татарстана, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Рязанской и Тамбовской областей, Москвы и Подмосковья. Красногорск представляла кандидат в мастера спорта России Полина Нефедова.

«Первый круг начала достаточно сильно, поэтому тяжеловато было на втором кругу. Но я рада, потому что в десятке», - поделилась Нефедова.

Спортсмены соревновались в спринте классическим стилем. Первое место среди женщин завоевала Диана Соболева из Санкт-Петербурга, среди мужчин лучшим стал Алексей Виценкоиз Республики Коми.