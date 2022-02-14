РИАМО - 14 фев. В рамках 16-го заседания Мособлдумы 17 февраля будет рассмотрен законопроект о льготе на транспортный налог для семей, воспитывающих детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Всего в повестку заседания внесено около 20 вопросов. В регионе идет работа по совершенствованию соцподдержки местным гражданам.

«А в этом случае мы, после общения с жителями и анализа правоприменительной практики, выяснили, что семьи, где есть дети инвалиды, нуждаются в льготе, которая будет предоставляться именно одному из родителей, опекунов или попечителей», - отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, эти категории граждан будут освобождены от уплаты транспортного налога.

Еще в рамках очередного заседания Мособлдумы выслушают доклады министров сельского хозяйства, строительного комплекса и благоустройства.

Мероприятие начнется в 11 часов.

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