РИАМО - 14 фев. В рамках 16-го заседания Мособлдумы 17 февраля будет рассмотрен законопроект о льготе на транспортный налог для семей, воспитывающих детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Всего в повестку заседания внесено около 20 вопросов. В регионе идет работа по совершенствованию соцподдержки местным гражданам.
По его словам, эти категории граждан будут освобождены от уплаты транспортного налога.
Еще в рамках очередного заседания Мособлдумы выслушают доклады министров сельского хозяйства, строительного комплекса и благоустройства.
Мероприятие начнется в 11 часов.
Проактивное предоставление льгот на ЖКУ в Подмосковье планируют запустить в июле>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии