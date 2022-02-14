РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Тяжелоатлеты из Спортивной школы Олимпийского резерва Люберец завоевали два призовых места на Всероссийском турнире на призы Олимпийского Д.В. Берестова в Чехове, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили с 8 по 13 февраля среди детей от 10 до 15 лет.

«Спортсмены отделения тяжелой атлетики школы Олимпийского резерва Люберец выступили достойно. В упорной борьбе с результатом в сумме двоеборья 128 кг третье место завоевал Александр Шмарин. Второе место - у Натальи Соколовой с суммой двоеборья 60 кг. Поздравляем Наталью и Александра, а также их тренеров Сергея Чеберина и Кирилла Завадского», - сказал Ружицкий.