РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил работу двух транспортных компаний АО «Мострансавто» и ООО «Ранд-Транс», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Эти компании обслуживают наиболее проблемный и загруженный микрорайон - ЖК «Самолет-Люберцы». Обсудили пути решения проблем, связанных с созданием отстойно-разворотных площадок, увеличением количества подвижного состава и замены автобусов среднего класса на большой класс, обустройством комнат отдыха с биотуалетами для водителей, организацией конкурсов профессионального мастерства», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что особое внимание нужно уделить расширению улиц и организации дорожного движения. По мнению главы горокруга, подобные мероприятия помогут снижению пробок на дорогах.

«Этот вопрос проработаем совместно с министерством транспорта Московской области и правительством Москвы. Также в ходе выездного совещания пообщался с жителями микрорайона. Подобные рейды и мониторинг пассажиропотока проводятся в ежедневном режиме», - добавил Ружицкий.