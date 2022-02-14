РИАМО - 14 фев. В квартире жилого дома в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск обнаружен труп мужчины 1990 года рождения, на теле видны колото-резаные раны, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан хозяин квартиры, мужчина 1983 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в квартире дома севере Москвы были найдены тела мужчины и женщины с колото-резаными ранениями. Следственным управлением возбуждено уголовное дело.