РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению гражданина в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

Рядом с домом №1 по Шараповскому проезду в Мытищах возник конфликт между водителями маршрутных автобусов. В ходе ссоры мужчина достал нож, и, приблизившись к другому водителю, нанес ему удар в область левого плеча, а затем угрожал убить его. По заключению эксперта, пострадавший получил легкий вред здоровью.

Действия мужчины органом дознания квалифицированы как умышленное нанесение легкого вреда здоровью и угроза убийством. За совершение каждого преступления подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.