РИАМО - 14 фев. В день влюбленных на Киевском направлении Московской железной дороги появился «Вагон, соединяющий сердца». В нем пассажиры получили возможность познакомиться и найти свою вторую половинку в тайном чате, сообщает пресс-служба ЦППК.

Люди могут признаться в чувствах на информационных табло МЦД, а на станции Валентиновка получить в подарок валентинки.

Компания для своих пассажиров подготовила несколько акций и сюрпризов. В «Вагоне, соединяющем сердца», который будет курсировать в течение суток, можно познакомиться с попутчиками в специальном секретном чате вагона.

В чат ведет QR-код, размещенный на стикерах в вагоне. «Свидание» в цифровом формате поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию, а сердечки в масках, использованные в оформлении вагона, напомнят о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

На станции Валентиновка Ярославского направления в понедельник раздают открытки-валентинки с пожеланиями добра и любви — их вручают пассажирам в кассах вместе с билетами.

На информационных табло на 20 станциях Московских центральных диаметров сегодня появились самые трогательные поздравления пассажиров, адресованные любимым.

Оставить свои признания можно было в комментариях под постом в социальных сетях компании.