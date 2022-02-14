РИАМО - 14 фев. В столице в 2022 году планируется провести капитальный ремонт 9 подземных пешеходных переходов. Во время проведения работ сами переходы будут открыты для пешеходов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Капремонт позволит полностью обновить каждый переход и сделать его использование более комфортным для москвичей и гостей столицы.
Во время работ планируется заменить керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку. Также будут обустроены новое напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов.
Кроме того, специалисты отремонтируют системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции и обновят служебные помещения.
Названы объекты, которые будут реставрировать в Москве в 2022 году>>
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