РИАМО - 14 фев. В столице в 2022 году планируется провести капитальный ремонт 9 подземных пешеходных переходов. Во время проведения работ сами переходы будут открыты для пешеходов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В этом году продолжим капитальный ремонт городских подземных переходов, запланированы работы в девяти таких сооружениях. Необходимость мероприятий вызвана частичным разрушением и износом ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций», – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Капремонт позволит полностью обновить каждый переход и сделать его использование более комфортным для москвичей и гостей столицы.

Во время работ планируется заменить керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку. Также будут обустроены новое напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов.

Кроме того, специалисты отремонтируют системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции и обновят служебные помещения.

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