РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению мужчины в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, сообщается на сайте администрации горокруга.

Пьяный мужчина на территории участка у дома в д. Беляниново подошел к автомобилю Toyota Camry, открыл водительскую дверь, которая не была заперта, и проник в салон. Ключ находился в бардачке, мужчина привел автомобиль в движение и осуществил на нем поездку до дома 9 по Сорокинскому шоссе в п. Туристический пансионат. Там его остановили сотрудники ГИБДД.

Действия гражданина органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 166 УК РФ, за совершение данного преступления обвиняемом грозит лишение свободы на срок до 5 лет.