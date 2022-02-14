РИАМО - 14 фев. В минувшем году в Московской области медики выполнили порядка 6 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Процедура ЭКО помогает женщинам, которые по каким-либо причинам не могут забеременеть естественным путем. В прошлом году у жительниц региона, сделавших процедуру экстракорпорального оплодотворения, родилось 2333 ребенка», - сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

В Московской области процедуры ЭКО делают по полису обязательного медицинского страхования с 2013 года. Получить бесплатную услугу в регионе можно, оформив квоту.

Посмотреть подробную инструкцию для желающих оформить направление на ЭКО и перечень нужных для процедуры документов можно на сайте регионального Минздрава в разделе «Информация».

Родителям в Подмосковье напомнили об упрощенной записи в секции и кружки>>