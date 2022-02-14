РИАМО - 14 фев. В минувшем году в Московской области медики выполнили порядка 6 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Московской области процедуры ЭКО делают по полису обязательного медицинского страхования с 2013 года. Получить бесплатную услугу в регионе можно, оформив квоту.
Посмотреть подробную инструкцию для желающих оформить направление на ЭКО и перечень нужных для процедуры документов можно на сайте регионального Минздрава в разделе «Информация».
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