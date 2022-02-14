РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 165 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 38 935 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

22 893 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 12 по 14 февраля. В том числе 6 398 случаев – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 896 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 840 человек. Выздоровели и выписались 724 673 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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