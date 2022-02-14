РИАМО - 14 фев. Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об обнаружении американской подводной лодки, сообщается на сайте Кремля.

«В результате работы Тихоокеанской группы флота, Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из частей учений в районе Курильских островов, острова Уруп, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в результате 3 часовых действий лодка была выдворена из российских вод. По словам министра обороны, она зашла на достаточно большую для островов глубину — свыше 4 км.

Шойгу также добавил, что такая активность на востоке не обоснована.

Владимир Путин поблагодарил министра за работу.

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