РИАМО - 14 фев. Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об обнаружении американской подводной лодки, сообщается на сайте Кремля.
Он добавил, что в результате 3 часовых действий лодка была выдворена из российских вод. По словам министра обороны, она зашла на достаточно большую для островов глубину — свыше 4 км.
Шойгу также добавил, что такая активность на востоке не обоснована.
Владимир Путин поблагодарил министра за работу.
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