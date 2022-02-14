РИАМО - 14 фев. На прошлой неделе в Московской области на кадастровый учет были поставлены 5 жилых домов и 18 таунхаусов. Большая часть новостроек получила кадастр в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Новые дома находятся в 7 муниципальных образованиях региона. В деревне Покровское были поставлены на кадастр 10 таунхаусов в ЖК «Футуро Парк», в Дмитровском округе на учет поставили 3 таунхауса в коттеджном поселке «Фреш Винд Хоум».

Также на учет поставили объекты в городском округе Пушкинский: 3 таунхауса в поселке «Зеленоградский». Также 2 таунхауса поставили на учет в Красногорске в микрорайоне Опалиха и жилой дом в поселке Нахабино.

В Люберцах на кадастр поставили 2 МКД в ЖК «Люберцы Парк», а в Зарайске кадастровый номер был присвоен жилому дому на улице Московской. Кроме того, кадастр получил дом в ЖК «Каскад Парк – 2» в Подольске.