РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению ранее судимого мужчины в управлении транспортным средством в пьяном виде, сообщается на сайте администрации горокруга.

В состоянии алкогольного опьянения он ехал на автомобиле Toyota Corolla по ул. Борисовке в Мытищах, где был остановлен инспектором ГИБДД для проверки документов. Мужчина отказался пройти медосвидетельствование при наличии явных признаков опьянения.

Мужчина уже был осужден за нетрезвое вождение к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Действия гражданина органом дознания квалифицированы по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 3 лет.