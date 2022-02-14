РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 фев. В Щелковском историко-краеведческом музее 19 февраля состоится концерт «От Барокко до рока», на котором выступят преподаватели и учащиеся музыкальной школы округа, сообщается на сайте музея.

Программа включает в себя музыкальные произведения разных эпох и стилей, поэтому понравится гостям всех возрастов и разных музыкальных предпочтений.

Вход по бесплатному билету или предварительной записи. Подробная информация по телефону: 8(496)566-46-30.