РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. В Мытищах возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал убийством своей матери, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мужчина на кухне квартиры в ходе ссоры со своей матерью, возникшей на почве личных неприязненных отношений, взял нож и высказал в адрес женщины угрозу убийством.

В подтверждение своих слов он замахнулся ножом в сторону матери, которая, опасаясь за свои жизнь и здоровье, выбежала из кухни и забежала в комнату, закрыв за собой дверь.

Действия мужчины органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.