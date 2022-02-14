РИАМО - 14 фев. В городском округе Серпухов с 1 января действуют новые тарифы на коммунальные услуги. Благодаря этому размер платы снизился для 23,5 тыс. жителей, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Подмосковья.
Нововведение затронуло граждан, которые проживают на сельских территориях муниципалитета. Благодаря снижению тарифов на водоснабжение размер ежемесячного платежа за коммунальные услуги снизился.
Так, уменьшение размера платы для семьи из 3 человек, живущих в квартире площадью 54 кв. м, составит около 70 рублей в месяц.
В 2022 году снижение тарифов затронет свыше 100 тыс. жителей Подмосковья.
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