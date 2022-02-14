РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Последствия схода глыбы льда с кровли дома №22 на улице Гоголя в поселке Томилино городского округа Люберцы устранят 15 февраля, сообщили «РИАМО в Люберцах» в управляющей компании ООО «Содействие».

Ранее в Единую диспетчерскую службу поступила заявка об устранении снега и наледи с кровли. Работы были проведены, однако глыба льда слетела с конька крыши.

Пользователи сообщества «Подслушано в Томилино» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о слетевшем с кровли ограждении.

«Крыша после ремонта, она не пострадала. Сломалось только ограждение. На завтра заказан альпинист. Работы будут полностью выполнены, будет проведено обследование и закреплено ограждение», - сообщили в УК.

В настоящий момент придомовой участок, над которым свисает решетка, огражден от прохода людей.