РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Команда «Десна» победила в соревнованиях по скоростному спуску на тюбингах в рамках спартакиады в Подольске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

На горнолыжном комплексе «Красная горка» 12 февраля прошли соревнования по скоростному спуску на тюбингах в рамках VI Комплексной спартакиады по месту жительства городского округа.

В результате первое место завоевала команда «Десна», серебро получила команда микрорайона Ново-Сырово, а бронзу – команда микрорайона Шепчинки. Победителей и призеров поздравили с заслуженными результатами и пожелали успехов в дальнейших соревнованиях.