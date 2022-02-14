РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Свыше 420 млн рублей выделил Фонд развития территорий на достройку детского сада на 320 мест в ЖК «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе фонда.

Активные работы сейчас ведутся на 2 строительных площадках в Подмосковье, где за застройщиками-банкротами Фонд развития территорий достраивает социальные объекты.

В красногорском ЖК «Опалиха О3» после банкротства «Урбан Групп» среди прочих объектов недостроенным осталось здание детского сада на 350 мест. Долгое время оно стояло брошенным, в результате кровля, наружные стены и окна пришли в негодность.

«На начальном этапе наш подрядчик много времени потратил на демонтаж, откачку воды из подвала и другие подготовительные работы, которые уже почти завершены. Параллельно идет кладка наружных стен и герметизация. К началу марта строители закроют тепловой контур, а к середине весны начнут чистовую отделку», – сказал генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

На достройку этого здания фонд выделил свыше 423 млн рублей. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Также в 2022 году фонд планирует завершить стройку еще одного детского сада – на 150 мест в Домодедове. Он достался «в наследство» от компании «СУ-155» после ее банкротства.

В целом по Московской области Фонд развития территорий взял на себя обязательства по достройке 7 детских садов и 8 общеобразовательных учреждений. В 2 из них школьники уже сели за парты: в новом корпусе на 550 мест в Губернском микрорайоне Чехова и в здании на 1,1 тыс. мест в ЖК «Солнечная система» города Химки. В химкинском проблемном ЖК фонд также достроил и передал муниципалитету 2 встроенно-пристроенных садика.