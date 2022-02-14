РИАМО - 14 фев. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и глава Богородского городского округа Игорь Сухин рассказали об уборке снега в муниципалитетах на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.
Как заявил Булгаков, 30% всех обращений по уборке снега на дорогах муниципалитета приходится на 20 дорог. Анализ показал, что проблемы возникали на сельских зауженных дорогах и парковках.
Он добавил, что специалисты акцентируют внимание на уборку вблизи социальных учреждений, борьбу с наледью, сосульками и контроль за состоянием кровель.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил принять меры, чтобы муниципалитет устранил имеющиеся нарушения по уборке снега.
На обращения по поводу уборки снега в Богородском округе реагируют оперативно. Усиливать уборку снега в Богородском округе планируют с помощью закупки новой техники.
«Просрочек у нас нет. Тем не менее делаем выводы, видим свои недостатки. В том числе и из-за отсутствия техники, вернее которая уже выходит из строя из-за давности лет, сделали программу, сейчас будем закупать и на этот, и на будущий сезон. Проанализировали наши недостатки, думаю, что мы не будем частыми гостями в этой «красной» зоне», – добавил Сухин.
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