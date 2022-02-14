РИАМО - 14 фев. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и глава Богородского городского округа Игорь Сухин рассказали об уборке снега в муниципалитетах на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Как заявил Булгаков, 30% всех обращений по уборке снега на дорогах муниципалитета приходится на 20 дорог. Анализ показал, что проблемы возникали на сельских зауженных дорогах и парковках.

«Основной упор был сделан и службами, и подрядчиками на дворы и внутриквартальные проезды, потому что в предыдущий период достаточно много было жалоб, и погода соответствует тому, чтобы навести успеть порядок, пока такая погода, оттепель», – отметил Булгаков.

Он добавил, что специалисты акцентируют внимание на уборку вблизи социальных учреждений, борьбу с наледью, сосульками и контроль за состоянием кровель.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил принять меры, чтобы муниципалитет устранил имеющиеся нарушения по уборке снега.

«Я прошу вас, из «красной» зоны, пожалуйста, выйдите, уделите внимание тому, что прозвучало от Алексея (Бирякова, первого замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья – ред.). Точнее от жителей, а уже интерпретировал и дал информацию у нас Алексей Юрьевич», – добавил Воробьев.

На обращения по поводу уборки снега в Богородском округе реагируют оперативно. Усиливать уборку снега в Богородском округе планируют с помощью закупки новой техники.

«Просрочек у нас нет. Тем не менее делаем выводы, видим свои недостатки. В том числе и из-за отсутствия техники, вернее которая уже выходит из строя из-за давности лет, сделали программу, сейчас будем закупать и на этот, и на будущий сезон. Проанализировали наши недостатки, думаю, что мы не будем частыми гостями в этой «красной» зоне», – добавил Сухин.

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