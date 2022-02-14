РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 фев. На соревнованиях по тхэквондо «Защитник Отечества» в Люберцах спортсмены округа выиграли почти 100 медалей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ежегодные состязания прошли в ДС «Триумф» 13 февраля. В них участвовали более 250 тхэквондистов от 7 до 15 лет из Москвы, Московской, Тверской и Ярославской областей.

«Почти все призовые места завоевали спортсмены городского округа Люберцы: 47 золотых медалей, 28 – серебряных, 21 – бронзовая. Поздравляем наших юных чемпионов и их тренеров с успешным выступлением», – сказал Ружицкий.