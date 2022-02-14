РИАМО - 14 фев. Сотрудники полиции перекрыли 2 канала поставки запрещенных веществ из Подмосковья на территорию Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Правоохранителям удалось установить личности двух участников организованной преступной группы. Предполагается, что они перевозили с помощью железнодорожного транспорта мефедрон, метилэфедрон и гашиш на территорию Ярославской и Архангельской областей.

«Двое подозреваемых были задержаны с поличным с крупной партией метилэфедрона возле одной из станций Большого кольца Московской железной дороги. При осмотре их автомобиля обнаружены 10 свертков с синтетическим наркотиком общей массой один килограмм, которые были подготовлены для передачи соучастникам с помощью тайников-закладок», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позднее был задержан еще один фигурант уголовного дела. Правоохранители поймали его на Ярославском магистральном сортировочном центре управления федеральной почтовой связи Ярославской области. При нем были обнаружены около 2 кг мефедрона и гашиша.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Все подозреваемые находятся под стражей, расследование продолжается.

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