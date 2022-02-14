РИАМО - 14 фев. Сотрудники полиции перекрыли 2 канала поставки запрещенных веществ из Подмосковья на территорию Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Правоохранителям удалось установить личности двух участников организованной преступной группы. Предполагается, что они перевозили с помощью железнодорожного транспорта мефедрон, метилэфедрон и гашиш на территорию Ярославской и Архангельской областей.
Позднее был задержан еще один фигурант уголовного дела. Правоохранители поймали его на Ярославском магистральном сортировочном центре управления федеральной почтовой связи Ярославской области. При нем были обнаружены около 2 кг мефедрона и гашиша.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Все подозреваемые находятся под стражей, расследование продолжается.
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