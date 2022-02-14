РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 фев. В молодежном центре «Навигатор» Щелкова прошла экоакция по сбору вторсырья, за время акции волонтеры собрали 25 кубометров перерабатываемых отходов, сообщается в группе «Раздельный сбор Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

Вторсырье сдали на переработку около 200 человек, приемом отходов занимались 32 волонтера. Отходы принимались по списку Собиратора.

Все подробную информацию об акциях, их расписании, по списку принимаемых отходов и подготовке сортируемого вторсырья к сдаче можно узнать в группе «Раздельный сбор Щелково». Также в группу могут обратиться желающие стать волонтерами и помогать в проведении экоакций.