РИАМО - 14 фев. Проект «Мегабак» в Подмосковье стал очень популярным, за 2 года жители сдали на переработку более 77 тыс. кубометров старых диванов, шкафов, холодильников, микроволновок, спилов растений, елок, оконных рам, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Проект был запущен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. На сегодняшний день в области насчитывается 58 площадок проекта в 55 округах.

Собранный за 2 года объем мусора сопаставим с железнодорожным составом, состоящим из 560 вагонов общей длиной 9 км.

«Весь этот объем, минуя наши синие мусоровозы и сортировку, забирают специальные организации, занимающиеся вторичной переработкой, причем как для жителей, так и для юридических лиц прием таких отходов на «Мегабаке» бесплатный», — сказал Хромушин.

В скором времени в каждом округе будет минимум одна такая площадка. Попав на площадку, мусор начинает свой новый жизненный цикл. К примеру, из разобранного старого дивана можно получить несколько полезных материалов — топливные брикеты, синтетические нити и древесину.

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